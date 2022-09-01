Пекин, 1 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Кассовые сборы в Китае в течение летнего киносезона с июня по август достигли 9,121 млрд юаней ($1,32 млрд), что стало рекордным показателем с момента первой вспышки COVID-19 зимой 2019 года, что указывает на потенциальное восстановление отрасли, сообщает 1 сентября газета Global Times.

Елена Хованская, ИА REGNUM В кино

Летний киносезон 2022 года привлек 233 млн кинозрителей, что почти на 20% больше по сравнению с прошлогодним показателем, а сборы составили 7,38 млрд юаней, согласно данным китайской билетной платформы Maoyan.

Научно-фантастическая комедия «Лунный человек» заняла первое место с кассовыми сборами почти в 2,9 млрд юаней. «Зажигая звезды» и «Мир юрского периода: Господство» заняли второе и третье места с кассовыми сборами в 1,7 млрд юаней и 1 млрд юаней соответственно.

Согласно данным, средняя цена билета во время летнего киносезона 2022 года достигла 39 юаней, что на 7% больше, чем в 2021 году и на 11% больше, чем в 2020 году, что является самой высокой средней ценой билета с 2011 года.

Средняя цена билета на летний киносезон с 2019 года ежегодно увеличивается на два-три юаня. По данным Maoyan, на момент публикации средняя годовая цена билета в 2022 году составляла 42,1 юаня, что более чем на 5% выше уровня 2020 года в 33,8 юаня.

Аналитики предположили, что цена билета обычно устанавливается отдельными кинотеатрами на основе ценового диапазона, установленного регулирующим органом, и практически не зависит от кинопрокатчиков. Аналитики отметили, что из-за резкого роста цен, связанного с COVID-19, кинотеатрам приходится повышать цены на билеты, чтобы снизить операционные риски.