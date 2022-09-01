Чита, , 13:51 — REGNUM В одном из детских садов Читы накануне, 31 августа, возник скандал: по итогам конкурса «Мистер и мисс лето — 2022» детям выдали грамоты, на которых красуется герб киевского террористического режима. Им украшена верхняя часть листка, ниже стоит официальная подпись, следует из сообщения ИА «Чита. Ру «.

«Почётная грамота» Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам одного из родителей, после того, как данная история получила широкий общественный резонанс в группе, из детского сада позвонили и попросили сдать все грамоты обратно.

В июне 2022 года ИА REGNUM сообщало, что в Алтайском крае замяли скандал с рассылкой садистского антироссийского мультфильма про Ваню и Колю, который чуть не показали школьникам МБОУ «Бобровская СОШ».

Напомним, в марте 2022 года заместитель директора по воспитательной работе Юлия Шлыкова разослала по почте ссылку на ролик с бандеровской дичью 19 педагогам школы.

От показа ролика детям на классном часе уберегло только то, что Шлыкова увидела в нем лишь «ненармотивную лексику» (авторство сообщения сохранено). После того как данная история спровоцировала широкий общественный резонанс, сама Шлыкова заявила, что это «внутренние дела школы».

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