Чита, 1 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В одном из детских садов Читы накануне, 31 августа, возник скандал: по итогам конкурса «Мистер и мисс лето — 2022» детям выдали грамоты, на которых красуется герб киевского террористического режима. Им украшена верхняя часть листка, ниже стоит официальная подпись, следует из сообщения ИА «Чита. Ру «.

Иван Шилов ИА REGNUM «Почётная грамота»

По словам одного из родителей, после того, как данная история получила широкий общественный резонанс в группе, из детского сада позвонили и попросили сдать все грамоты обратно.

В июне 2022 года ИА REGNUM сообщало, что в Алтайском крае замяли скандал с рассылкой садистского антироссийского мультфильма про Ваню и Колю, который чуть не показали школьникам МБОУ «Бобровская СОШ».

Напомним, в марте 2022 года заместитель директора по воспитательной работе Юлия Шлыкова разослала по почте ссылку на ролик с бандеровской дичью 19 педагогам школы.

От показа ролика детям на классном часе уберегло только то, что Шлыкова увидела в нем лишь «ненармотивную лексику» (авторство сообщения сохранено). После того как данная история спровоцировала широкий общественный резонанс, сама Шлыкова заявила, что это «внутренние дела школы».

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