Москва, 1 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен встретиться на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом он заявил на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я со своим коллегой обязательно пообщаюсь в ближайшее время, в том числе на Генеральной Ассамблее ООН», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы МИД РФ, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди также будут иметь возможность пообщаться на саммите ШОС.