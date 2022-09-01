Москва, , 13:48 — REGNUM Москва оставляет за собой право на ответ Европейскому союзу в связи в с решением о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дипломат отметила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу, сжигая мосты меду людьми. Тем не менее, Москва оставляет за собой право «на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности».

Захарова напомнила, что некоторые государства ЕС под надуманными предлогами стали вводить барьеры для получения шенгенских виз гражданами РФ. Тем не менее, это не мешало соглашению выполнять свою функцию, отметила она.