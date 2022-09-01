Париж, 1 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за продолжение диалога с Россией, сообщает Le Parisien.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон выпустил перед французскими послами, собравшимися в Елисейском дворце.

Глава французского государства считает, что необходимо «предполагать, что мы всегда можем продолжать говорить со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны».

«Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?» Эммануэль Макрон

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон «приветствует» речь канцлера Германии Олафа Шольца о европейском суверенитете.

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