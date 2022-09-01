Абакан, 1 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Уборочная кампания продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, урожайность в регионе в два раза ниже уровня 2021 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Средняя урожайность зерновых в Хакасии по состоянию на 1 сентября 2022 года составляет 9,9 ц/га (в прошлом году — 21,8 ц/га). Скошено 4324 га зерновых, обмолочено 4224 га, общий намолот — 4186 тонн. В том числе намолочено 778 тонн пшеницы, 697 тонн ячменя, 2424 тонны овса.

Нагоняет регион объёмы кормозаготовки. К 1 сентября заготовлено 103,3 тысячи тонн сена. Это половина от прошлогоднего показателя в 208 тысяч тонн. Скошено 115,8 тысячи га травы, убрано — 105,7 тысячи га. Средняя урожайность — 9,8 ц/га.

В Усть-Абаканском районе аграрии начали сбор овощей. С 55 га собрано 630 тонн при урожайности 115 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам специалистов, причиной низкой урожайности стали неблагоприятные погодные условия весны и лета 2022 года.