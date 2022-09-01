Пекин, , 13:42 — REGNUM Китай направил подразделения армии, флота и ВВС Северного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) численностью более 2000 военнослужащих для участия в военных учениях «Восток-2022», которые стартовали 31 августа утром на Сергеевском полигоне в России, сообщает 1 сентября газета China Daily.

НОАК

Китай также направил на учения более 300 единиц техники различных типов, 21 самолет и вертолет, а также три корабля. За последние десять дней китайские войска в ходе военных учений осуществили трансграничную доставку механизированным маршем, а также железнодорожным, морским и воздушным транспортом. Алжир, Индия, Белоруссия, Таджикистан, Монголия и другие страны также приняли участие в учениях, начатых Россией.

Являясь одним из четырех стратегических учений российских вооруженных сил, «Восток» играет важную роль в системе российских военных учений. В учениях «Восток-2022», которые продлятся до 7 сентября, задействовано более 50 000 военнослужащих и более 5000 единиц вооружения и техники на нескольких учебных полигонах в Восточном военном округе России и прилегающих водах.

Учения будут проводиться в четыре этапа: сбор и развертывание войск, планирование и осуществление совместной кампании и вывод войск. Участвующие военные совместно создали руководящий отдел и структуру командования кампанией, согласно китайскому объединенному штабу кампании. Учения направлены на углубление практического и дружественного сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц, повышение уровня стратегической координации между участвующими сторонами и повышение способности совместно реагировать на многочисленные угрозы безопасности, говорится в сообщении штаба.

Военные учения «Восток-2022» проходят на фоне рядовых спекуляций западных СМИ, демонизирующих сотрудничество в области безопасности между Китаем и Россией, особенно на фоне военной операции России на территории бывшей УССР. Некоторые также интерпретировали нормальное военное сотрудничество как «угрозу». Но китайские эксперты заявили, что это обычная тактика США и Запада — представлять российско-китайские отношения в негативном свете, чтобы объединить союзников и служить их геополитическим целям, отмечает газета.