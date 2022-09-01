Тирасполь, 1 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Если боевые действия на территории б. УССР распространятся на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), то это приведёт к конфликту нового уровня, заявил глава ПМР Вадим Красносельский на пресс-конференции.

Официальный сайт президента ПМР Вадим Красносельский

«Расшатывать ситуацию в Приднестровье — опасно вдвойне. Если, не дай Бог, пламя войны перекинется на Приднестровье — 100% перекинется на Молдавию. А там уже, естественно, союзники Молдавии, с одной стороны, и здесь РФ с миротворческой миссией, с другой стороны, граждане России и так далее», — сказал Красносельский.

Он отметил, что подобное развитие ситуации может привести к прямому конфликту России с силами НАТО, что понятно всем, кто стоит на прагматичной позиции. Кроме того, глава ПМР уверен, что подобный сценарий будет «убийственным» и для Приднестровья, и для Молдавии.

Напомним, 27 июня Владимир Зеленский заявил, что Киев готов нанести удар по Приднестровью в случае атаки оттуда. После этого Верховный совет ПМР выпустил обращение к мировому сообществу, что в республике никто не планирует нападать на киевский режим или Молдавию.