Бейрут, 1 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В правительстве Ливана выступили против использования израильскими ВВС воздушного пространства страны. Как сообщает Al-Mayadeen, с таким заявлением выступил спикер ливанского парламента Набих Берри после того, как Израиль нанёс удар по территории Сирии в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Как сообщается, удар был нанесён по городам Дамаск и Алеппо. Для обхода зоны действия ПВО Сирии, израильские самолёты использовали воздушное пространство Ливана.

«Мы подтверждаем наше неприятие использования нашего воздушного пространства и территориальных вод в качестве стартовой площадки для нападения израильского врага на Сирию», — заявил Набих Берри.

Ранее власти Ливана неоднократно заявляли о необходимости создания собственной системы ПВО, которая сможет противостоять действиям израильской авиации в воздушном пространстве страны.