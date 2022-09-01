Данилов, Ярославская область, , 14:06 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев открыл в Данилове мемориальную доску, в честь погибшего героя специальной военной операции Ивана Будкина. Об этом сообщает правительство региона.

Михаил Евраев на открытии памятной доски Ивану Будкину Правительство Ярославской области

Торжественная линейка прошла в школе №2 им. В. И. Ленина.

«Мы гордимся каждым ярославцем, который сегодня выполняет задачи специальной военной операции, кто рискует своей жизнью на Донбассе. И мы безусловно будем хранить память о каждом отдавшем жизнь защите Родины. Это настоящие герои. Именно на таких примерах надо воспитывать патриотизм в сегодняшних школьниках. Правительство Ярославской области оказывает помощь семьям и родным тех, кто выполняет свой долг на Донбассе», — подчеркнул Михаил Евраев.

Иван Будкин, в память о котором была открыта мемориальная доска, погиб в мае 2022 года во время освобождения города Попасная в Луганской республике. Посмертно награждён Орденом Мужества. Всего в регионе планируется открыть памятники героям СВО в 15 школах.

Мемориальная доска в память о погибшем герое СВО Иване Будкине Правительство Ярославской области

Врио губернатора посетил 1 сентября и среднюю школу имени Мичурина в деревне Семлово Даниловского района. Там он провёл открытый «Урок Добра» для первоклассников, темой которого стал патриотизм. Помимо этого Михаил Евраев также осмотрел само здание школы, в которой в этом году прошёл капитальный ремонт по инициативе областного правительства.

«У нас в Ярославской области 16 тысяч первоклассников идет в школу. Для них сегодня тот самый день, когда открываются двери в удивительный мир знаний. Все ученики первых классов получили от области наборы ко Дню знаний. Пусть этот год станет годом новых творческих и профессиональных свершений, принесёт удачу! И мы конечно постарались и школы отремонтировать, и подъезды сделать максимально к школам и детским садикам. Правительство области прилагает все усилия, чтобы создать необходимые для этого условия», — обратился к ученикам глава региона.

В ходе капитального ремонта в школе была отремонтировала крыша, утеплён фасад и заменены окна. Также ремонт прошёл в школьной столовой. Помимо этого, за счёт средств местного бюджета, было выполнено и благоустройство пришкольной территории.

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