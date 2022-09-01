Данилов, Ярославская область, 1 сентября 2022, 14:06 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев открыл в Данилове мемориальную доску, в честь погибшего героя специальной военной операции Ивана Будкина. Об этом сообщает правительство региона.
Торжественная линейка прошла в школе №2 им. В. И. Ленина.
Иван Будкин, в память о котором была открыта мемориальная доска, погиб в мае 2022 года во время освобождения города Попасная в Луганской республике. Посмертно награждён Орденом Мужества. Всего в регионе планируется открыть памятники героям СВО в 15 школах.
Врио губернатора посетил 1 сентября и среднюю школу имени Мичурина в деревне Семлово Даниловского района. Там он провёл открытый «Урок Добра» для первоклассников, темой которого стал патриотизм. Помимо этого Михаил Евраев также осмотрел само здание школы, в которой в этом году прошёл капитальный ремонт по инициативе областного правительства.
В ходе капитального ремонта в школе была отремонтировала крыша, утеплён фасад и заменены окна. Также ремонт прошёл в школьной столовой. Помимо этого, за счёт средств местного бюджета, было выполнено и благоустройство пришкольной территории.
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