Данилов, Ярославская область, 1 сентября 2022, 14:06 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев открыл в Данилове мемориальную доску, в честь погибшего героя специальной военной операции Ивана Будкина. Об этом сообщает правительство региона.

Михаил Евраев на открытии памятной доски Ивану Будкину
Михаил Евраев на открытии памятной доски Ивану Будкину
Правительство Ярославской области

Торжественная линейка прошла в школе №2 им. В. И. Ленина.

«Мы гордимся каждым ярославцем, который сегодня выполняет задачи специальной военной операции, кто рискует своей жизнью на Донбассе. И мы безусловно будем хранить память о каждом отдавшем жизнь защите Родины. Это настоящие герои. Именно на таких примерах надо воспитывать патриотизм в сегодняшних школьниках. Правительство Ярославской области оказывает помощь семьям и родным тех, кто выполняет свой долг на Донбассе», — подчеркнул Михаил Евраев.

Иван Будкин, в память о котором была открыта мемориальная доска, погиб в мае 2022 года во время освобождения города Попасная в Луганской республике. Посмертно награждён Орденом Мужества. Всего в регионе планируется открыть памятники героям СВО в 15 школах.

Мемориальная доска в память о погибшем герое СВО Иване Будкине
Мемориальная доска в память о погибшем герое СВО Иване Будкине
Правительство Ярославской области

Врио губернатора посетил 1 сентября и среднюю школу имени Мичурина в деревне Семлово Даниловского района. Там он провёл открытый «Урок Добра» для первоклассников, темой которого стал патриотизм. Помимо этого Михаил Евраев также осмотрел само здание школы, в которой в этом году прошёл капитальный ремонт по инициативе областного правительства.

«У нас в Ярославской области 16 тысяч первоклассников идет в школу. Для них сегодня тот самый день, когда открываются двери в удивительный мир знаний. Все ученики первых классов получили от области наборы ко Дню знаний. Пусть этот год станет годом новых творческих и профессиональных свершений, принесёт удачу! И мы конечно постарались и школы отремонтировать, и подъезды сделать максимально к школам и детским садикам. Правительство области прилагает все усилия, чтобы создать необходимые для этого условия», — обратился к ученикам глава региона.

В ходе капитального ремонта в школе была отремонтировала крыша, утеплён фасад и заменены окна. Также ремонт прошёл в школьной столовой. Помимо этого, за счёт средств местного бюджета, было выполнено и благоустройство пришкольной территории.

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