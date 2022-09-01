Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM В Екатеринбурге осуждены шестеро членов группы обнальщиков, которая действовала в 2018–2019 годах. Об этом пишут СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Соучастникам вменяли незаконную банковскую деятельность. Как отмечает глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, обвиняемым вменялось получение нелегального дохода в размере 12 млн рублей.

1 сентября Октябрьский райсуд города вынес соучастникам приговор. Все шестеро получили условные сроки наказания.

Горелых добавил, что в последний раз аналогичное дело рассматривалось в Екатеринбурге в 2015 году. Тогда члены организованной группы получили до 4,5 лет заключения. В доход государства было конфисковано порядка 13 млн рублей.