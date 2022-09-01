Чебоксары, , 13:41 — REGNUM В Чувашии планируют в октябре ввести временное ограничение движения в часы максимальной загрузки дорог на четырёх участках. Это коснётся грузового транспорта. Соответствующий проект приказа разработало министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Фуры Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

Речь идёт о временном ограничении движения на отдельных участках дорог регионального и межмуниципального значения в часы максимальной загрузки. Согласно проекту приказа, предлагается ввести ограничения с 1 октября 2022 года в отношении транспортных средств, «предназначенных для перевозки грузов, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн, ежедневно с 7:00 до 20:00».

Также предварительно определён перечень дорожных участков, где могут быть ввести данные ограничения. Это дороги Чебоксары — Сурское (3,7 км), Кугеси — Атлашево – Новочебоксарск (7,704 км), восточного (3,14 км) и западного (10,157 км) подъезда к городу Чебоксары.

Подведомственному казённому учреждению «Чувашупрдор» в случае утверждения приказа поручат совместно с обществом «Воддорстрой» установку дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

В случае принятия данное решение будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии планируется принять в новой редакции закон об организации транспортного обслуживания, предусмотрев возможность установления тарифов на основе концессионного соглашения.

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