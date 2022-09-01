Воронеж, 1 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Житель Воронежа отправится на пять лет в колонию за незаконное лишение свободы жены и её 12-летней дочери, а также за угрозы их убийства, сообщили 1 сентября в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

38-летний воронежец признан виновным в том, что ночью 28 мая 2021 года на территории частного домовладения на улице Карла Маркса в Воронеже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой, угрожая ей и 12-летней падчерице ножом, заставил их спуститься в подвал дома, где закрыл и в течение полутора часов удерживал против их воли. При этом мужчина угрожал жене и её дочери убийством. Девочка, успевшая взять мобильный телефон, из подвала позвонила родным матери, которые и освободили их из подвала.

В ходе следствия следствии обвиняемый, уже имеющий судимость за умышленное причинение вреда здоровью, частично признал вину, однако отрицал угрозы убийством в адрес жены и ребёнка.

Приговором суда виновный осужден к четырём с половиной годам лишения свободы. С учётом неотбытой части наказания по ранее

вынесенному приговору за умышленное причинение вреда здоровью мужчина приговорён к окончательному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.