Москва, , 13:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День знаний встретился со студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) и поздравил их.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Поздравляю вас с поступлением во ВГИК. Ваша мечта сбылась! Вы все талантливые, вы все одаренные, но наступает время трудолюбия. И от того, насколько вы обогатитесь знаниями, которые передадут вам учителя, зависит ваше будущее. Потому что самое главное в любом высшем учебном заведении, школе — это учитель», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он обратил внимание на то, что в первую очередь студенты и учителя сделали имя ВГИКу.

«Это начало пути. Пройдите его достойно, не бойтесь испытаний, творите и сделайте все, чтобы страна гордилась вами», — сказал Володин.

Вместе с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым, студентами, преподавателями спикер Госдумы также осмотрел новую студию виртуальных съемок, оснащенную передовым цифровым оборудованием.

Спикер Госдумы Володин возглавляет попечительский совет вуза.

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