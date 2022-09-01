Москва, , 13:39 — REGNUM Политические реформы в Казахстане можно только приветствовать. Об этом 1 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее будущее», — заявил Песков.

«Казахстан — это наш большой партнёр и в двухстороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двухстороннего диалога, союзничества и партнёрства. И мы надеемся, что по всем направлениям это партнёрство будет дальше развиваться. Конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах стабильной страной, стабильным государством», — продолжил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал провести в стране глубокие политические реформы. По его словам, продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования в триаде «гражданин — бизнес — государство».

В частности, по его словам, государство будет «всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время будет решительно защищать граждан при чрезмерных колебаниях рынка».