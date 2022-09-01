Париж, 1 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор парижской транспортной администрации (RATP) Катрин Гийуар покинет свой пост в конце сентября «по личным причинам», сообщает Le Figaro.

(сс) Walkerssk Ночной Париж

Во главе правления с августа 2017 года гендиректор покинет пост «по личным обстоятельствам».

Катрин Гийуар возглавляла RATP с августа 2017 года, сменив на посту генерального директора нынешнего премьер-министра Элизабет Борн, которая вошла в правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, с приближением зимы возникает сильное беспокойство по поводу энергоснабжения Франции.

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