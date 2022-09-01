Кызыл, , 13:37 — REGNUM В Туве перед судом предстанет жительница Кызыла по обвинению в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Криптоферма в киоске. Кызыл, Тува МВД Тувы

По данным следствия, с сентября 2020 по март 2022 года предпринимательница сломала счётчик электроэнергии и осуществляла безучётное потребление электричества. В одном из её киосков правоохранители нашли 36 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

Сама женщина объяснила, что майнинг-ферму организовал её 21-летний сын вместе со своими знакомыми.

«В результаты неправомерных действий энергоснабжающей организации причинен ущерб в размере свыше 2 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Уголовное дело будет рассматриваться в Кызылском городском суде.

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