Донецк, 1 сентября 2022, 13:44 — REGNUM Посёлок Зайцево, Петровский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны киевских силовиков. Об этом сообщает 1 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Первый за сутки обстрел Зайцево зафиксирован в 12:20. С позиций ВСУ в Дылеевке по посёлку выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.
В 12:40 Зайцево обстреляли со стороны Озаряновки, выпустив девять мин калибра 120 мм.
В 12:50 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка из Красногоровки. Выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.
В 13:00 обстрелян из Красногоровки Петровский район Донецка. По городу выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.