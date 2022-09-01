Донецк, 1 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Посёлок Зайцево, Петровский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны киевских силовиков. Об этом сообщает 1 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ ведут обстрел Донбасса

Первый за сутки обстрел Зайцево зафиксирован в 12:20. С позиций ВСУ в Дылеевке по посёлку выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

В 12:40 Зайцево обстреляли со стороны Озаряновки, выпустив девять мин калибра 120 мм.

В 12:50 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка из Красногоровки. Выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

В 13:00 обстрелян из Красногоровки Петровский район Донецка. По городу выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.