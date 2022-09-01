Москва, 1 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Ограничения на визы в Евросоюзе создадут дополнительные проблемы как для граждан РФ, так и государств-членов ЕС. Об этом 1 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее, скорее всего», — заявил Песков.

«Конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому очередное нелепое решение из серии такого продолжающегося абсурда», — указал он.