Энергодар, Бывш. УССР, 1 сентября 2022, 13:31 — REGNUM Пытавшихся атаковать Запорожскую атомную электростанцию троих диверсантов ВСУ взяли в плен. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он рассказал в личном телеграм-канале, что в Энергодаре взяли в плен троих киевских диверсантов, попытавшихся атаковать Запорожскую атомную электростанцию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские войска совершили обстрел Энергодара, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.