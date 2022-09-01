Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Пытавшихся атаковать Запорожскую атомную электростанцию троих диверсантов ВСУ взяли в плен. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

Он рассказал в личном телеграм-канале, что в Энергодаре взяли в плен троих киевских диверсантов, попытавшихся атаковать Запорожскую атомную электростанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские вооруженные формирования совершили обстрел Энергодара, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.