Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Россия намерена закупить $70 млрд (около 4,4 триллиона рублей) в «дружественных» валютах, прежде всего в юанях. Это делается для того, чтобы для замедлить рост курса рубля. Об этом со ссылкой на проект правительства России пишет Bloomberg.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявили собеседники издания, знакомые с ходом обсуждения, план уже получил первоначальную поддержку на состоявшемся 30 августа специальном совещании по стратегическому планированию с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

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После этой сделки, как уточняет Bloomberg, власти планируют перейти к более долгосрочной стратегии продажи активов в китайской валюте для финансирования инвестиций. При этом отмечается, что покупка валют «дружественных» стран может оказаться весьма проблематичной. Так как продажа активов в юанях «требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса».

Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку правительства таких стран могут изменить свой политический курс. В свою очередь, турецкая лира сталкивается с серьёзными рисками девальвации.

Отмечается, что власти перешли к формированию валютных резервов в «дружественных» валютах после того, как часть резервов России в размере $640 млрд, хранящихся в иностранной валюте в качестве подушки безопасности, были заморожены на фоне начала спецоперации на территории б. УССР.

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Издание пишет, что в 2022 году валютные резервы Росси в юанях могут достичь $180 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин заявил, что текущий курс рубля невыгоден для российской экономики. По его словам, он уменьшает её конкурентоспособность на мировом рынке. Эксперт подчеркнул, что курс надо постепенно отпускать.