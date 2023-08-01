Сирт, Ливия, 1 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Ливийские власти намерены развернуть миссию по извлечению жертв боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Сирт. Об этом 1 сентября заявил в интервью Fawasel директор информационного бюро по поиску пропавших без вести Абдул Азиз Аль-Джаафари.

ИА REGNUM

По его словам, в одном из районов города были обнаружены и извлечены из земли тела 15 человек.

«Мы ожидаем, что в Сирте есть несколько мест массовых захоронений, в том числе — рядом с больницей «Ибн Сина», а другой в районе Гизат-аль-Бахрия. Власти отправят большую команду для размещения в Сирте в рамках подготовки к завершению работы по поиску и извлечению тел после завершения необходимых процедур и согласования с местными властями», — заявил Аль-Джаафари.

В течение длительного периода город Сирт находился под контролем боевиков, которые казнили десятки местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с властями.