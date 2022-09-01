Барнаул, , 18:42 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Образование», 1 сентября в пяти пригородных школах Барнаула открылись центры «Точка роста», сообщает пресс-центр городской мэрии.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Tambov. gov.ru

Напомним, «Точка роста» — это федеральная сеть центров образования, организованных в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Центры создают на базе сельских школ и школ малых городов. В «Точках роста» дети будут осваивать физику, химию, биологию, а также узнавать новое по программам дополнительного образования — основам робототехники, механики, программирования.

В школе №94 поселка Бельмесево «Точку роста» торжественно открыли директор школы Андрей Воронков и заместитель главы администрации Центрального района Мария Тибекина. В торжественной церемонии приняли участие представители комитета по образованию города, предприниматели Виталий Казаков и Павел Авкопашвили, школьники и их родители.

В едином стилистическом решении в школе №94 оформили два кабинета и фойе. Центр «Точка роста» оснастили новой мебелью и оборудованием. Для нестандартного и углубленного изучения привычных школьных предметов и факультативных направлений здесь появились наборы по механике и мехатронике, робототехнике, микроскопы. Ребята из седьмого класса сегодня уже познакомились с новым пространством для обучения, а с завтрашнего для здесь стартуют занятия.

В школе поселка Бельмесево обучается почти 400 детей. Андрей Воронков, директор школы, говорит, что проект станет большим подспорьем в процессе обучения всех ребят:

«В центре «Точка роста» дети смогут получить новые знания, ставить опыты, участвовать в увлекательных проектах. В первую очередь, центр станет подспорьем для старшеклассников, однако в образовательном процессе центра можно задействовать и малышей, начиная с первого класса, чтобы привить им интерес к точным наукам. Ремонт двух кабинетов и рекреации начали делать летом, все работы выполнили в срок — буквально за месяц».

Как сообщила руководитель центра «Точка роста», педагог школы Екатерина Мартынова, центр поможет ученикам раскрыть свои способности в естественных науках. Здесь будут преподавать по трем направлениям: это физика, химия и биология. Летом педагоги прошли курсы по освоению современных технологий обучения и воспитания.

От родительской общественности школы №94 выразила свое мнение мама двоих учеников Анна Макарова:

«Мы, как родители, очень рады открытию центра. Если раньше для получения внешкольного обучения родителям приходилось возить детей в город, то теперь у ребят появилась возможность познакомиться с новыми технологиями, заниматься проектно-исследовательской деятельностью, не выходя из стен школы. Думаю, этот центр поможет многим ученикам открыть новые горизонты знаний и определиться с выбором будущей профессии».

«Мне, как многодетному отцу, очень важно, чтобы у моих детей была возможность осваивать новые технологии. Современное образование развивается и меняется очень быстро, поэтому нужны вот такие площадки для его получения. Ребята будут гораздо больше вовлечены в такие сложные и интересные предметы, как, например, физика, робототехника», — поделился Виталий Казаков.

Новая модель получения образования позволит детям конкурировать со сверстниками из крупных городов на различных олимпиадах и конкурсах, а также при поступлении в вузы.

«В нашем детстве были прекрасные учителя, но таких технологий, конечно, не было. Теперь в школе №94 есть современное оборудование, программное обеспечение, наглядные пособия для изучения естественных наук», — отметил отец двоих детей Павел Авкопашвили.

Кроме школы в Бельмесево, «Точки роста» начали сегодня работу в школе №91 поселка Центрального, лебяжинской школе №93, школе №96 Борзовой Заимки и школе №97 в Гоньбе. На ремонт помещений для центров направлено более 7 млн рублей, еще более 3,5 млн — на их оснащение и обустройство.

Отрадно, что образовательные центры «Точки роста» гуманитарного и естественно-научного профилей появляются во все большем числе населённых пунктов в Алтайском крае — их уже почти 200 и эта число продолжает неуклонно расти, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов.

«Я, как председатель комитета по образованию и науке краевого парламента, сам был во многих школах края, где функционируют «Точки роста» и могу с уверенностью сказать, что в каждой такой образовательной организации они воистину становятся «точкой притяжения», поскольку дают возможность как наглядно и углубленно изучать предметы школьной программы, так и организовывать дополнительные занятия (например, создать школьную телестудию или разработать школьный сайт).

Как отцу ребёнка-школьника, мне бы, конечно, хотелось, чтобы «Точки роста» начали открываться не только в сёлах, малых городах и пригородных посёлках, но и в крупных агломерациях (таких как Барнаул или Бийск) и, судя по динамикам создания таких образовательных центров, я уверен, что такой день не за горами», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образрвание», всех регионах развиваются центры дополнительного образования детей. «Точки роста» работают по всей стране — в школах небольших городов и сёл их уже 9,5 тысяч.