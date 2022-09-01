Москва, , 13:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин попрощался с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, который скончался 30 августа. Об этом 1 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Горбачёв

«Перед выездом (в Калининградскую область) президент заехал в Центральную клиническую больницу и попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым: положил цветы к гробу», — заявил Песков.

Общая церемония прощания состоится 3 сентября, однако график Путина не позволит президенту принять участие в мероприятии.