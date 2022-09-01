Донецк, 1 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Город Макеевку обстреляли подразделения ВСУ. Об этом сообщает 1 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

В 12:55 зафиксирован обстрел Макеевки со стороны Орловки. По Червоногвардейскому району выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Макеевку обстреливали с начала суток ещё дважды.

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