Пхеньян, , 13:28 — REGNUM В КНДР раскритиковали планы Японии по развертыванию ракет дальнего действия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Северокорейское издание назвало планы Японии по развертыванию более 1000 ракет «опасной идеей», отметив, что данные намерения японской стороны угрожают миру и стабильности в регионе и во всем мире.

«Первыми целями Японии станут Северная Корея и Китай», — пишет ЦТАК.

В КНДР подчеркнули, что если Япония закроет глаза на ошибки прошлого и попытается стать лидером в Восточной Азии, то страна будет «обречена на уничтожение».

Ранее японские СМИ сообщали о том, что министерство обороны Японии обнародовало планы по разработке и серийному производству крылатых и высокоскоростных баллистических ракет дальнего действия.

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