Пхеньян, 1 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В КНДР раскритиковали планы Японии по развертыванию ракет дальнего действия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Корея

Северокорейское издание назвало планы Японии по развертыванию более 1000 ракет «опасной идеей», отметив, что данные намерения японской стороны угрожают миру и стабильности в регионе и во всем мире.

«Первыми целями Японии станут Северная Корея и Китай», — пишет ЦТАК.

В КНДР подчеркнули, что если Япония закроет глаза на ошибки прошлого и попытается стать лидером в Восточной Азии, то страна будет «обречена на уничтожение».

Ранее японские СМИ сообщали о том, что министерство обороны Японии обнародовало планы по разработке и серийному производству крылатых и высокоскоростных баллистических ракет дальнего действия.

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