Санкт-Петербург, 1 сентября 2022, 13:28 — REGNUM В петербургском международном аэропорту «Пулково» не пропустили таблетки и леденцы из сильнодействующего растительного наркотического вещества, которые отправили из США покупателю в России. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
Запрещенную к ввозу на территорию России посылку таможенники выявили во время контроля экспресс-отправлений. Всего в посылке было восемь блистеров и более 400 капсул.
«По данному факту Пулковской таможней проводятся необходимые проверочные мероприятия», — сообщили с СЗТУ.
Отметим, что покупателю наркотических леденцов грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.
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