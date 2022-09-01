Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Мэрия Тбилиси при участии частного бизнеса установит 50 станций зарядки электромобилей. Об этом 1 сентября объявил на заседании мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

Электромобиль

«Чем больше будет электромобилей, тем лучше. Соответственно, мы способствуем этому процессу и определённые решения с нашей стороны уже приняты», — сказал Каладзе.

Он сообщил, что 30 станций будут установлены в Тбилиси, а ещё 20 — на скоростной трассе, ведущей из столицы в Западную Грузию. Каладзе отметил, что владельцы электромобилей в Тбилиси получат льготы, например, право на бесплатную парковку. Таксисты на таком транспорте освобождены от платы за лицензию.

Стоит отметить, что в Тбилиси ранее были установлены 60 станций зарядки для электрокаров. Ими пользуются бесплатно.