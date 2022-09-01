Москва, , 13:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с платежами за транзит в Калининградскую область во время поездки в этот регион. Об этом 1 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Были вопросы, будет ли обсуждаться непростая ситуация, связанная с проведением платежей по европейской линии. Конечно же, наверняка будет обсуждаться», — заявил Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 сентября посещает с рабочей поездкой Калининград.