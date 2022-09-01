Москва, 1 сентября 2022, 13:23 — REGNUM Общая церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым пройдёт 3 сентября. Об этом 1 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, на общей церемонии будут элементы государственных похорон.
«В том плане что будет, естественно, почётный караул, прощание. Государство будет оказывать помощь в организации», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин возложил цветы к гробу экс-президента СССР Михаила Горбачёва перед вылетом в Калининград.