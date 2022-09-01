Москва, , 13:23 — REGNUM Общая церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым пройдёт 3 сентября. Об этом 1 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Горбачев SpreeTom

По его словам, на общей церемонии будут элементы государственных похорон.

«В том плане что будет, естественно, почётный караул, прощание. Государство будет оказывать помощь в организации», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин возложил цветы к гробу экс-президента СССР Михаила Горбачёва перед вылетом в Калининград.