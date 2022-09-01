Уфа, , 13:24 — REGNUM Гроза, дождь, порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ливень (сс) Freedom II Andres

Сообщается, что в большинстве районов Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность. В ближайшие 24 часа в регионе ожидается дождь, гроза. Днем в Башкирии порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Отмечается, что ночью и утром на некоторых участках автодорог ожидается дымка, видимость до двух километров.

Спасатели рекомендуют жителям при усилении ветра, сильном дожде ограничить выход из зданий.