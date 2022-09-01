Москва, , 13:19 — REGNUM Россия готова будет послушать западные страны, когда они будут готовы к диалогу, заявил 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами МГИМО.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге. Они пока ещё далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов. Ну, когда и если они остановятся… мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений с западными странами.

Министр добавил, что российским дипломатам на Западе сегодня отказывают в любых контактах, объём работы на западном направлении «просто съежился».