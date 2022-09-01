Москва, 1 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Россия готова будет послушать западные страны, когда они будут готовы к диалогу, заявил 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге. Они пока ещё далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов. Ну, когда и если они остановятся… мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений с западными странами.

Министр добавил, что российским дипломатам на Западе сегодня отказывают в любых контактах, объём работы на западном направлении «просто съежился».