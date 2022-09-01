Чебоксары, 1 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Строительная компания «Стройсфера» подаются требования кредиторов, решения по которым будет принимать Арбитражный суд Чувашии. Администрация Канаша заявила о задолженности более 167,4 млн рублей при строительстве очистных сооружений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По делу о банкротстве строительной компании «Стройсфера» арбитражному управляющему поступают требования потенциальных кредиторов, в числе которых — администрация города Канаш. Муниципалитет заявил о167 434 519,95 рублей задолженности.

«Заявитель просит включить требование администрации города Канаш в реестр требований кредиторов в размере167 434 519,95 рублей — сумма неосновательного обогащения по муниципальному контракту от 03.08.2017 г. №16 по объекту капитального строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. м3/сутки в г. Канаш Чувашской Республики», — говорится в документе.

Решение о включении в реестр требований кредиторов или об отказе принимается Арбитражным судом Чувашии.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Строительная компания «Стройсфера» зарегистрировано в январе 2009 года в Чебоксарах, уставный капитал общества составляет 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , 5 августа 2022 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании ООО «СК «Стройсфера» банкротом, введена процедура конкурсного производства до 5 августа 2023 года. Отчёт конкурсного управления будет представлен на судебном заседании 21 июля 2023 года.