Наблус, Палестина, , 13:26 — REGNUM Столкновения между армией Израиля и палестинцами вспыхнули на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Maan.

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По данным журналистов, стычки произошли в городах Аль-Бира и Наблус в полдень, 1 сентября. В ходе столкновений израильские военные открыли огонь из боевого оружия, в результате чего двое демонстрантов погибли.

Отмечается, что один из погибших получил смертельное ранение в шею, проезжая в своей машине в непосредственной близости от места столкновения. В то же время, ещё один палестинец погиб, получив ранение в грудь, при участии в акции протеста у въезда в город Аль-Бира.

Как сообщается, столкновения начались после того, как израильские власти предприняли попытку арестовать ряд палестинцев, подозреваемых в организации массовых беспорядков.