Москва, 1 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Нефть завершила август снижением и оставалась в оборонительной позиции практически все лето. За август нефть марки Brent лишилась более чем 12%, продемонстрировав третий месяц снижения кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«В первый день сентября чёрное золото продолжает дешеветь, тестируя отметку $95 за баррель, прорыв которой расчистит дорогу к зоне $93.

В широком контексте давление на рынок нефти оказывает ухудшение перспектив глобальной экономики на фоне агрессивного ужесточения политики ключевыми Центробанками.

Особое внимание инвесторы уделяют Китаю, где дополнительный негатив несет эффект от коронавирусных ограничений. К слову, с сегодняшнего дня китайский мегаполис Чэнду закрылся на карантин из-за роста случаев заражения.

Влияние этого фактора будет сохраняться и в сентябре, а значит, велика вероятность дальнейшего падения нефтяных цен в случае усугубления экономической статистики, которая усилит опасения рецессии.

Также в предстоящем месяце в центре внимания будет ядерная сделка США и Ирана. Сам факт возобновления соглашения ударит по рынку из-за перспектив увеличения мирового предложения.

Но Тегерану потребуется время на налаживание экспорта, а значит, эффект от снятия ограничений не будет молниеносным.

Если на рынке не появится предпосылок для возвращения в русло восходящего тренда, Brent может провести большую часть сентября под отметкой $100. Если медвежьих факторов добавится, не исключен уход в район $90 и даже ниже», — считает эксперт.

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