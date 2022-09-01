Трёхгорный, Челябинская область, , 13:16 — REGNUM В городе Трёхгорном Челябинской области 28-летняя женщина отдана под суд за убийство собаки садистскими методами. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что эта гражданка влила животному в пасть раствор 70% уксусной кислоты. А затем отвела собаку в лес и там бросила умирать.

Животное скончалось. Уголовное дело направлено в городской суд. Челябинке грозит до пяти лет лишения свободы. ​​​​​​​

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске осудили женщину, которая убила собаку соседки. Суд назначил ей 200 часов обязательных работ.