Трёхгорный, Челябинская область, 1 сентября 2022, 13:16 — REGNUM В городе Трёхгорном Челябинской области 28-летняя женщина отдана под суд за убийство собаки садистскими методами. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что эта гражданка влила животному в пасть раствор 70% уксусной кислоты. А затем отвела собаку в лес и там бросила умирать.
Животное скончалось. Уголовное дело направлено в городской суд. Челябинке грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске осудили женщину, которая убила собаку соседки. Суд назначил ей 200 часов обязательных работ.