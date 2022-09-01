Москва, 1 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заехал в Центральную клиническую больницу, чтобы попрощаться с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом 1 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, Путин перед вылетом в Калининград заехал в ЦКБ и попрощался с Горбачёвым, возложив цветы к гробу.

«Общая церемония 3 сентября, но график не позволит участвовать. Поэтому принял решение обязательно это сделать сегодня», — рассказал Песков.

Он пояснил, что на общей церемонии будут элементы государственных похорон, почётный караул и прощание.