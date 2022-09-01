Москва, 1 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Объединение БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) притягивают к себе всё большее количество стран. Этим новым объединениям принадлежит будущее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 сентября на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

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По его словам, всё больше стран просят предоставить им в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) статус партнёра, наблюдателя. Растёт и число заявок на полноправное членство.

«Это новые объединения, за ними будущее, так же как будущее за работой в этих и других рамках по преодолению тех дискриминационных подходов, которые демонстрирует Запад», — сказал Лавров.

Он добавил, что растёт число стран, принимающих меры по снижению зависимости от международной валютно-финансовой системы, выстроенной Западом.

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