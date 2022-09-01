Батуми, Грузия, 1 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии изъяла из мэрии Батуми разрешения на строительство, ранее выданные чиновниками, сообщает 1 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

Бывший глава службы архитектуры Батуми Мириан Метревели уже был допрошен, а его личный мобильный телефон изъят.

Метревели отказывается общаться со СМИ, поэтому неизвестно, какие именно разрешения на строительство заинтересовали грузинскую госбезопасность.

До сих пор неизвестно, был ли допрошен мэр Батуми Арчил Чиковани. Оппозиция утверждает, что Метревели не мог действовать без согласия Чиковани и главы правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

По словам противников правительства, Метревели был отстранен от должности после того, как выступил против главы Аджарии Рижвадзе.

Напомним, что оппозиционные СМИ и политики ранее заявляли о злоупотреблениях чиновников в строительной сфере в Батуми.