Москва, , 13:14 — REGNUM По итогам августа рубль прибавил 2% в паре с долларом, который закрылся непосредственно над уровнем 60 руб. после внушительного роста в предыдущем месяце, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

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«В первый день сентября пара доллар/рубль торгуется практически без изменений, продолжая осциллировать вокруг отметки 60 руб. и оставаясь в привычном диапазоне.

В перспективе наступившего месяца главным фактором риска для российской валюты является возобновление модифицированного бюджетного правила, которое может не только вытолкнуть котировки из диапазона, но и оказать существенное давление на рубль в зависимости от параметров интервенций.

Если абстрагироваться от этого фактора, в остальном существенных предпосылок для ослабления рубля не наблюдается. Российская валюта не реагирует на крепкий доллар, а также практически равнодушна к колебаниям на рынке нефти.

Эти «раздражители», скорее всего, будут и далее оставаться в стороне. При этом общий настрой инвесторов на мировых рынках способен внести коррективы в поведение рубля.

В случае перезапуска бюджетного правила с жесткими параметрами не исключен уход доллара за пределы уровня 65 рублей.

Однако для смещения фокуса внимания к этой цели и более высоким уровням сначала потребуется уверенный пробой области 62,60 руб., которая ограничила рост в начале августа», — считает эксперт.

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