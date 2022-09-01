Петрозаводск, , 13:17 — REGNUM Власти Республики Карелия закрыли все долги перед коммерческими банками и таким образом снизили долговую нагрузку региона, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам удалось кардинально переломить ситуацию. А ведь пять лет назад долговая нагрузка на четверть превышала собственные доходы Карелии», — заметил Парфенчиков, уточнив, что за первое полугодие текущего года общие доходы казны Карелии выросли на 23%.

Кроме того, региональные власти заменили все коммерческие займы бюджетными кредитами на развитие под минимальную ставку.

«Это значит, те средства, которые шли на обслуживание госдолга, направлены на выполнение социальных обязательств. Строим дороги, капитально ремонтируем школы, детские сады, больницы, приводим в порядок Дома культуры. Сегодня наш бюджет — это бюджет развития!», — подытожил Парфенчиков.