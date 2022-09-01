Кито, 1 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Движение коренных народов Эквадора выразило обеспокоенность отсутствием результатов в диалоге, который оно ведет с правительством страны уже более месяца. Соответствующее заявление сделал глава Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE) Леонидас Иса, пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Вопросы в основном связаны с тем, что за пять проведенных технических круглых столов коренные народы не увидели от исполнительной власти никаких решений по вопросам, вызвавшим национальную забастовку в июне, которые содержались в повестке дня из 10 пунктов, ожидающих обсуждения и согласования.

«Вызывает большую озабоченность тот факт, что не было достигнуто никакого прогресса в процессе и результатах других круглых столов», — сказала Иса.

В этой связи он добавил, что по вопросу топлива они тянут время, в то время как финансовая помощь — единственная тема, по которой есть решение, но без реализации на практике: «Наш народ, наши коренные и некоренные братья и сестры, которые вышли на улицы, где мы говорили, что нам нужна финансовая помощь, в данный момент не могут решить проблемы государственного долга».

Он также упомянул о контроле над ценами, по поводу которого сказал, что стоимость товаров первой необходимости продолжает расти.

Иса также напомнил, что коренные народы, фермеры и метисы выдвинули предложения по гарантированию устойчивых цен на сельскую продукцию.