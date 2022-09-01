Москва, , 13:12 — REGNUM Центральный Банк России запускает осеннюю сессию онлайн-уроков для школьников и учащихся техникумов и колледжей по финансовой грамотности, сообщается 1 сентября на сайте регулятора.

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Первый онлайн-урок на тему «Как устроен финансовый рынок» проведёт 14 сентября первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Занятия по финансовой грамотности будут продолжаться до 16 декабря.

Впервые будут включены уроки по истории денег. Также учащиеся узнают, как грамотно распоряжаться личными деньгами, как их сберегать и приумножать, о защите от мошенников и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в серии онлайн-уроков весной 2022 года приняли участие более 2,5 млн учащихся в России.

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