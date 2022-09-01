Архангельск, , 13:10 — REGNUM В Архангельской области за лето количество вакансий в сфере гостеприимства увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сейчас составляет почти 700 рабочих предложений, сообщает платформа hh.ru.

В придорожном кафе Цитата из к/ф «Зеленая книга». реж. Питер Фаррелли. 2018. США

«На данный момент работодатели активнее всего ищут поваров, работников кухни (по 35% вакансий от общего числа), шеф-поваров (33%), официантов (14%), а также специалистов по размещению гостей (5% вакансий)», — сообщили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что средняя предлагаемая зарплата в сфере гостеприимства составляет 45 000 рублей. Соискатели, ищущие работу в данной сфере, ожидают доход не ниже 30 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области число безработных за год сократилось почти на 30% .