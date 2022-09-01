Москва, 1 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Североатлантический альянс, которому президент Франции Эммануэль Макрон ставил диагноз «смерть мозга», мог бы обратиться с этой проблемой к французским врачам. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Господин Макрон ставил диагноз НАТО пару лет назад насчет мозга. Я думаю, можно обратиться к французским врачам здесь», — сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Таким образом Лавров прокомментировал высказывания министра иностранных дел Латвии о превращении Балтики во «внутреннее море» НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что если решение о создании баз НАТО в Финляндии и Швеции будет принято, то главное слово будет у США. Линия соприкосновения России и НАТО в таком случае радикально увеличится.

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